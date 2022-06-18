Окупанти вдарили по Харкову та Кривому Рогу, є прильоти: що відомо

В результаті обстрілів пошкоджено інфраструктуру, є кілька постраждалих

У суботу, 18 червня, окупаційна армія росії завдала чергових ракетних ударів по мирних містах України. Від обстрілів постраждали Харків та Кривий Ріг. Місцеві жителі повідомляють про кілька прильотів та руйнування цивільної інфраструктури.

Окупанти обстріляли Харків та Кривий Ріг

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Згідно з попередньою інформацією, яку оприлюднив голова криворізької військової адміністрації міста Олександр Вілкул, ворожа російська армія запустила ракети по Інгулецькому районі міста. В результаті обстрілу окупантів є руйнування та навіть постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, дані щодо прильотів по Кривому Рогу підтвердила й влада Дніпропетровської області. Зокрема, голова обладміністрації Валентин Резніченко повідомив, що через ворожий "приліт", який відбувся о 13:15, попередньо травмовано двоє людей. Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб.

Що стосується Харкова, то місцеві Телеграм-канали вже публікують фото та відео прильотів в одному з житлових районів багатостраждального населеного пункту. Жителі міста повідомляють про сильні вибухи та щільний дим, який видніється за десятки метрів від прильоту. Проте детальної інформації щодо місць, куди влучили російські ракети та ймовірних постраждалих в результаті обстрілу окупантів поки що не розголошують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час ракетного обстрілу міста Харкова, який російська армія нанесла кількома днями раніше, постраждало шестеро людей, одна з них — смертельно. Окрім дорослих, травм зазнали і діти.