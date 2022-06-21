Оккупанты готовят наступление на Харьков: Синегубов рассказал, готов ли город

ВСУ готовятся к любым вариантам развития событий

Военнослужащие ВСУ готовы отразить новое наступление российских оккупантов на Харьков, если таковое произойдет.

Как сообщает "Сегодня", глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что украинские защитники имеют необходимую мотивацию, боевой дух и навыки, чтобы не позволить россиянам взять областной центр.

Он также отметил, что после 24 февраля все хорошо поняли, что Харьков и область являются принципиальными целями для россиян, особенно если учесть, как их там приняли.

Вместе с тем ВСУ готовятся к любым сценариям, чтобы защитить город от повторного наступления.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в Белгородской области россии оккупанты собирают войска для повторного наступления на Харьков. По его словам, оно может начаться уже до конца текущей недели.

Арестович отметил, что из-за этого россияне нарастили число обстрелов города и призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги, а еще лучше вывезти из Харькова детей и пожилых людей.