Ожесточенная борьба за Северодонецк и прилеты ракет по Одессе и Харькову: свежая карта боевых действий в Украине

Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян

В понедельник, 20 июня, Министерство обороны Великобритании обновило данные о ситуации на украинских фронтах. Существенных изменений на позициях украинских военных не произошло, но упорные бои продолжаются и на Востоке, и на Юге страны.

Обновленную карту боевых действий британские разведчики опубликовали в собственном Twitter-аккаунте. А в отдельном обзоре специалисты рассказали, какие проблемы с авиацией испытывает российская армия.

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Судя по обновленным данным, линия фронта почти не изменилась. Однако следует отметить, что Силы обороны Украины потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи Северодонецка.

Карта боевых действий в Украине за 20 июня

Карта боевых действий в Украине 19 июня

Между тем, британские разведчики отметили, что воздушные силы РФ в войне с Украиной оказались неэффективными и именно это могло стать причиной очень ограниченных успехов российской армии.

"Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя в глубь украинских линий", – сообщили в Минобороны Британии.

Такую ситуацию эксперты связывают с годами неэффективных учений, которые делались больше для начальства, а не развития экипажей. Несмотря на то, что у РФ огромный парк боеспособных самолетов, экипажей, которые могут ими управлять, крайне мало.

"Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также – к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже иссякают", – подытожили в обзоре британские разведчики.

По данным онлайн-карт боевых действий в Украине, за последние три часа вражеская армия запустила 14 ракет на южном направлении. Снаряды летели по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и Одессе. При этом противовоздушной обороне Украины удалось перехватить и уничтожить ракеты, направленные на последние два населенных пункта, а также над Николаевом.

Ситуация на южном направлении по состоянию на 20 июня

На востоке Украины российские оккупанты также не жалеют ракет и готовят ими по всем возможным направлениям. Так, на Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска обстреляли Калиновое, Очеретино, Бердичи, Желанное, Тоненькое, Северное, Орловку, Семеновку, Веселое, Авдеевку, Нетайлово, Водяное, Красное, Опросное, Новомихайловку, Павловку, Шевченково, Большую Новоселку, Времовку, Ольговское, Зеленое Поле, Новополье, Темировку, Полтавку, Малиновку, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловку, Орехово и Каменское.

Кроме того, украинские военные потеряли контроль над Метелкиным под Северодонецком.

Ситуация на восточном направлении 20 июня

Кроют российские оккупанты и Харьковскую область. По словам главы военно-гражданской администрации Олега Синегубова, вражеская армия обстреляла Холодногорский район Харькова, нанесла ракетный удар по учебному заведению в Люботине, ударили ракетами по Барановке возле Богодухова. В результате удара по Балаклее ранения получили два человека, в Ивановке под Изюмом пострадали 3 человека, из которых 2 детей. В Чугуеве, Первомайске, Шевченковом и Циркунах также по одному раненому.

Харьковщина 20 июня также страдает от ударов россиян

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Юге вражеская армия снова перегруппировывается — в Запорожскую область после контратак Сил обороны Украины стягивают подкрепление.