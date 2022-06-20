Война — день 117: оккупанты получают по зубам, штурмуя Северодонецк, деоккупация Херсона все ближе

Оперативно о главном за 20 июня

Украинские силы обороны вот уже 117 дней ведут боевые действия с российскими оккупантами за свободу и независимость Украины. Захватчики хотят в ближайшее время захватить Северодонецк, чтобы затем атаковать Славянск. Украинские защитники стойко стоят на своих позициях, а вот оккупанты раз за разом получают по зубам. На данный момент Северодонецкое и Бахмутское направления являются самыми горячими точками на фронте. В росСМИ сообщили о судьбе командиров защитников "Азовстали", а мэр Мелитополя порадовал успехами ВСУ юге страны. Он уверен, что в ближайшие недели Херсон будет освобожден нашими военными.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 20 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедший час Харьков и область сотрясла серия взрывов вследствие выпущенных россиянами со стороны Белогорода ракет.

Главные новости за 17 июня доступны в нашем материале: "Война — день 114: тяжелые бои на истощение и угроза из Беларуси".

Главные новости за 18 июня можно прочитать в онлайне за субботу: "Война — день 115: россияне пытаются создать "котел" на Донбассе и обстреливают города".

С событиями, которые произошли 19 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за воскресенье: "Война — день 116: оккупанты стянули резервы на Луганщину и готовятся наступать".