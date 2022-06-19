Оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Нью-Йорка, битва за Северодонецк продолжается: свежая карта боев

Захватчики активно наступают на Северодонецком направлении

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за последние 7 дней.

Карта боевых действий в Украине за 19 июня

Карта боевых действий в Украине за 12 июня

По данным Генштаба ВСУ за 19 июня, На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом. Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

Карта направлений атак россиян вблизи Северодонецка

На Бахмутском направлении окупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка. Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются. Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили. В целях разоблачения огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

Нью-Йорк на карте Украины

Напомним, 1 июля 2021 года Верховная рада переименовала пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк, вернув ему историческое название.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ 18 июня сообщили о частичном успехе оккупантов на Северодонецком направлении. Военное руководство россии перебросило все доступные резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, а потому там вскоре могут сильно обостриться боевые действия.