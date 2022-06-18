Оккупанты добились частичного успеха под Северодонецком (карта)

Тяжелые бои за город продолжаются

В субботу, 18 июня, на 115-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российская армия достигла частичного успеха на Северодонецком направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей сводке на 18:00 за 18 июня.

По информации источника, российская армия за счет огневого поражения и штурмовых действий "имеет частичный успех" в населенном пункте Метелкино (Луганская область). Также оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Сообщается, что украинские защитники отразили последние атаки захватчиков в городе.

"На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел. В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили", — сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Карта боев вблизи Северодонецка

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Андрею Гнатову, который руководит обороной Николаева. К слову, в субботу рассказали, сколько покушений на Зеленского совершили россияне.