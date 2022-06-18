Зеленский дал главе обороны Николаева новое звание
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Президент провел совещание по ситуации на Николаевщине
В субботу, 18 июня, на 115-й день полномасштабного вторжения рф в Украину заместитель командующего оперативного командования "Юг" полковник Андрей Гнатов был повышен в звании до бригадного генерала.
Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.
По информации источника, полковника Андрея Гнатова, который руководит обороной Николаева, повысили в звании до бригадного генерала. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев вручил государственные награды.
За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом "За мужество" III степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич.
В Николаеве президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое было обстреляно россиянами, а также поручил оказать необходимую помощь семьям погибших. Жертвами той варварской атаки стали 37 человек.
Затем президент направился с рабочим визитом в Одесскую область.
Ранее Зеленский сообщил, что из плена россиян освободили "Тайру" – украинского медика и волонтерку Юлию Паевскую.
Напомним, президент Украины накануне объявил о введении визового режима с рф.