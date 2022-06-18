Зеленский дал главе обороны Николаева новое звание

Президент провел совещание по ситуации на Николаевщине

В субботу, 18 июня, на 115-й день полномасштабного вторжения рф в Украину заместитель командующего оперативного командования "Юг" полковник Андрей Гнатов был повышен в звании до бригадного генерала.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

По информации источника, полковника Андрея Гнатова, который руководит обороной Николаева, повысили в звании до бригадного генерала. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев вручил государственные награды.

За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом "За мужество" III степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое было обстреляно россиянами, а также поручил оказать необходимую помощь семьям погибших. Жертвами той варварской атаки стали 37 человек.

Затем президент направился с рабочим визитом в Одесскую область.

Ранее Зеленский сообщил, что из плена россиян освободили "Тайру" – украинского медика и волонтерку Юлию Паевскую.

Напомним, президент Украины накануне объявил о введении визового режима с рф.