Война — день 115: россияне пытаются создать "котел" на Донбассе и обстреливают города

Оперативно о главном 18 июня

Полномасштабная война россии против Украины продолжается уже 115 дней, как и прежде наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, где оккупанты продолжают пытаться окружить группировку ВСУ у Северодонецка. Впрочем, украинские защитники стойко держат оборону и дают отпор российскому нашествию. Не чувствуют оккупанты себя безопасно и в Черном море, где накануне точным ударом ракеты Harpoon был уничтожен российский буксир "Василий Бех". Вместе с тем оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам из-за чего гибнут мирные жители.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных событиях, который произошли в Украине и мире 18 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты 17 июня совершили обстрел Миропольской громады Сумской области, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий: "С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской громады. Общее количество разрывов – 40 (сорок), из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов – 152 мм. Жертв во всех случаях нет".

Напомним, информация за 15 июня доступна в нашей сводке за среду: "Война — день 112: ВСУ подбираются к Херсону, а россияне стреляют по мирным городам".

Что происходило 16 июня можно узнать в нашем онлайне за четверг: "Война — день 113: на фронте горячо, а в Киев приехали Шольц, Макрон и Драги".

А о событиях 17 июня читайте в материале: "Война — день 114: тяжелые бои на истощение и угроза из Беларуси".