Зеленский просит Раду одобрить важнейший для пути в ЕС документ

Рассмотреть законопроект могут уже в понедельник, 20 июня

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы по предотвращению домашнего насилия, более известную, как Стамбульская конвенция.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, документ может быть рассмотрен парламентом уже в понедельник, 20 июня, а информация о законопроекте размещена на сайте ВР.

Стамбульская конвенция впервые была подписана в 2011 году, ее положения предусматривают создание юридической базы для борьбы с домашним насилием и насилием над женщинами.

Страны, которые подписали соглашение, обязываются криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Всего документ подписали ЕС и еще 46 стран, однако 11 из них, включая Украину, до сих пор ее не ратифицировали. Стоит отметить, что в некоторых странах ЕС говорили, что ратификация этой конвенции является одной из важнейших критериев на пути к предоставлению Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

В Украине против нее выступают консервативные политики и церковные организации, поскольку в тексте конвенции используется слово "гендер". По их мнению, внесение этого слова в законодательное поле может создать предпосылки для дальнейшей подмены "привычного понятия биологического пола" и способствовать "пропаганде однополых браков".

В частности Совет церквей неоднократно выступал против ратификации этого соглашения, аргументируя это тем, что оно может привести к разрушению института семьи и супругов в Украине.

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Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее озвучил восемь основных критериев, которым необходимо соответствовать Украине для вступления в Евросоюз.