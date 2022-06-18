Данилов опроверг нашумевшее заявление о цифрах потерь украинских войск

По словам секретаря СНБО, нельзя "жонглировать цифрами", когда речь идет о погибших

Некоторые деятели говорят о больших потерях Украины на фронте, однако эти лица не имеют доступа к соответствующей информации.

Об этом в интервью "Ліга.net" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, он не владеет информацией о том, чем эти заявления могли быть спровоцированы, однако подчеркнул, что тем, кто их делает, "нужно отвечать за свои слова".

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут — ред.). Некоторые вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", — пояснил Данилов.

Напомним, что ранее глава украинской переговорной делегации и народный депутат Давид Арахамия выступил с заявлением о том, что на Донбассе каждый день Украина теряет до 1000 воинов, и от 200 до 500 из них погибли.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Также отметим, что кроме Арахамии, потери украинской армии комментировал и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около 100-200 защитников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения россии на временно захваченных оккупантами территориях вражеская армия убила более 12 тысяч мирных украинцев. При этом до сих пор неизвестно количество убитых гражданских в украинских городах и селах, которые до сих пор остаются в блокаде россиян.