Россияне хотят построить новую ЖД-ветку под Харьковом: чем это грозит

Оккупанты сконцентрировались на трех направлениях

Украинские военные держат оборону, несмотря на ощутимые потери в технике. Оккупанты тем временем пытаются наладить свои поставки и восстановить логистические маршруты. Для этого на Харьковщине задумали проложить новые железнодорожные ветки.

Как отмечается в утреннем заявлении Генштаба ВСУ, таким образом россияне пытаются не допустить выхода Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российских войск, которые наступают на Славянск.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Вероятно, планируется присоединение будущей ветки к российской железнодорожной системе, что не сложно, ведь у Украины со страной-агрессором одинаковая ширина путей. Напомним, железнодорожный узел в Купянске россияне уже восстанавливают. Жд сообщением через Харьковскую область россия может связаться со Славянском.

Карта железных дорог в Харьковской области и окрестностях

Новая железнодорожная ветка может позволить им не только поставлять топливо и бронтехенику в область, но и быстрее перебрасывать технику через нее на Донбасс.

В этом направлении враг продолжает наступать в сторону Славянска. Российские войска обстреливают из артиллерии в окрестностях Дибровного, Долины, Краснополья, Грушевахи, Адамовки. Под Краснопольем пытался штурмовать, идут бои.

Бои идут в окрестностях Краснополья

Со стороны Лимана обстреливал из артиллерии Сидорово и Маяки. Ситуация в Северодонецке: бои за город идут, враг пытался штурмовать за чертой населенного пункта, но безуспешно. Обстреливает из РСЗО и артиллерии возле Лисичанска, Метелкиного, Устиновки, Воронового.

На Бахмутском направлении под огнем не только украинские военные, но и населенные пункты, среди которых Берестовое, Золотое, Соледар. Возле Горского, Берестового и Кодемы украинским военным удалось снова отбить штурм врага и нанести ему потери. Российские оккупанты отступили. Отметим, что Берестовое находится на трассе из Бахмута в Лисичанск, к которой россияне пытаются пробиться не один день. Один из мотострелецких полков 1-го армейского коруса рф был выведен из зоны боевых действий для восстановления боеспособности.

Возле Горского, Берестового и Кодемы оккупантов отбросили

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россия стягивает новые силы к Северодонецку, а на юге пытается перегруппироваться. Также озвучили, что помогает российской армии двигаться вперед во время штурма.