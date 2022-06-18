В Украине впервые озвучили потери техники за время войны - цифры внушительные

Часть техники была разбита, часть — захвачена врагом

Украина нуждается в поставках западного вооружения для эффективного противостояния российским оккупантам на фронте. На это влияет не только интенсивность боев, но и количество "технических" потерь ВСУ во время боев.

По словам генерала Сухопутных войск Владимира Карпенко, в целом украинская армия потеря за три месяца войны около половины своего вооружения. Об этом он рассказал во время интервью для National Defense Magazine.

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Офицер подчеркнул, что в разные моменты количество потерь среди украинской техники составляет от 30 до 50% общего количества.

"Потеряно примерно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем", — подчеркнул генерал во время разговора с журналистами.

Генерал Владимир Карпенко

Взамен же Украина получает западные поставки вооружения, но их слишком мало. По словам Владимира Карпенко, все, что на данный момент было отправлено союзниками, покрывает лишь 10-15% от общих нужд ВСУ на фронте. Больше всего сейчас наши защитники нуждаются в получении бронетехники, систем ПВО, РСЗО и артиллерийских единиц.

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Военный эксперт объяснил, что для полноценного противостояния российской навале по всей линии фронта украинской армии нужно полностью укомплектовать 40 бригад. Скромные подсчет подсказывают, что для этого Украине потребуется около 4 тысяч БМП, 1200 танков и более 2100 систем артиллерийского огня.

Стоит отметить, что потери российской армии все же намного больше. Об этом свидетельствует даже статистика за прошедшие сутки, 18 июня.

Отметим, что по подсчетам независимых специалистов потери Украины намного меньше. Всего, по предварительным подсчетам, ВСУ могли "оставить" на поле боя 1159 единиц различной техники, среди которых 194 танка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что принесет Украине итог третьей встречи в формате "Рамштайн", и почему генерал-лейтенант Василий Богдан видит в ней позитив. Спойлер — речь все еще идет о получении вооружения.

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