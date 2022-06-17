Это позволяет им продвигаться: эксперт объяснил, в чем главное преимущество армии РФ

Личный состав вражеской армии имеет очень низкий уровень подготовки

Российские власти пополняют свою армию, воюющую против Сил обороны Украины, контрактниками, резервистами и призывниками и именно в живой силе и вооружении наибольшее преимущество противника.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

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По словам военного эксперта, армия РФ делает ставку на поставку боеприпасов и вооружение по железнодорожным путям, а также пытается сократить риски логистического обеспечения.

Тем временем российские власти продолжают мобилизовать для войны в Украине все больше людей, в том числе из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Российская армия пополняется контрактниками, резервистами, призывниками. Когда мы говорим о пополнении путем мобилизации так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это лишь одна из составляющих и не самая значительная", — отметил Згурец.

Эксперт подчеркнул, что на руку Украине играет жесткая система управления российскими войсками — речь о контроле и многие бюрократии. А также низкая эффективность батальонно-тактических групп вследствие слабой подготовки личного состава.

А вот против Украины — преимущество в живой силе и вооружении, в частности, артиллерии и авиации россиян. Именно это, по мнению военного эксперта, позволяет вражеской армии продвигаться по ряду направлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты на Донбассе утром 17 июня атаковали Силы обороны Украины сразу на девяти направлениях. Труднее всего было близ Лисичанска.

При этом, по убеждению главы Минобороны Алексей Резникова, новое американское оружие позволит Украине не только выбить россиян из Донбасса, но и вернуть Крым, аннексированный российской федерацией.