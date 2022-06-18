"Ад на земле": в ООН оценили реальные последствия войны в Украине

Дипломаты начали всерьез беспокоиться из-за происходящего в Украине

Если россия не прекратит красть украинское зерно, вывозя его в страны Ближнего Востока, и не закончит бессмысленную войну в Украине, миру грозит множество проблем. Среди них — массовые беспорядки и протесты, а также различное насилие на политической почве из-за подорожания продуктов и голода.

По словам директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, в основном это коснется государств, которые напрямую зависят от экспорта пшеницы из Украины. Также, вероятно, проблемы будут наблюдаться и в странах, сотрудничающих с россией, пишет The Guardian.

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Бизли подчеркнул, что российско-украинской войне предшествовал еще один продовольственный кризис. Он был связан с коронавирусом, а также повышением стоимости топлива.

"Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война является разрушительной", — отметил он.

По его словам, массовые беспорядки уже начинаются в Перу, Пакистане, Тунисе, на Шри-Ланке. Также такая возможность существует по отношению к некоторым африканским государствам. Бизли считает, что на Земле начнется настоящий ад, если в ближайшее время украинские порты с продовольствием не будут разблокированы.

"Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, — это положить конец этой чертовой войне россии в Украине и открыть порт", — убежден представитель ООН.

Следует отметить, что Украина является поставщиком 9% мирового урожая пшеницы, а также производит 42% запасов подсолнечного масла планеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о позиции США насчет блокировки зерна в украинских портах. По мнению иностранных чиновников, таким образом диктатор путин хочет иметь еще одну возможность для шантажа Киева и Запада.