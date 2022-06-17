Спутниковые фото показали, куда россия вывозит краденое украинское зерно

Минимум два балкера, груженные пшеницей, отправились на Ближний Восток

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и тоннами вывозить его в оккупированный Крым. Из полуострова грузы морем переправляют в дружественные к агрессору страны — как минимум, Сирию.

Подтверждение этому факту обнаружила американская компания Maxar, занимающаяся фотографированием местности через спутники. Благодаря свежим фото удалось обнаружить несколько грузовых суден под флагом россии, которые вывезли урожай зерна из Крыма.

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Два корабля были зафиксированы спутниками в конце мая. На фото хорошо видно, что ценным грузом кораблей, пришвартованных в Севастополе, является именно зерно.

Спустя несколько дней компании удалось сфотографировать эти же корабли, но уже у сирийских берегов. К слову, оккупанты даже не думают скрываться, поэтому часто оставляют люки грузового отсека открытыми. Это также позволяет подтвердить теорию о вывозе краденых злаков на территорию ближневосточных стран.

Сравнительный снимок из Крыма и Сирии

Также Maxar добавили еще один снимок — более свежий, уже июньский. На нем также запечатлен корабль в порту Севастополя, который россияне точно также заполняют зерном. С учетом вывезенного с украинской территории количества пшеницы, это тоже далеко не российский урожай.

Июньский снимок корабля в Крыму

Напомним, ранее мы рассказывали, какой "дипломатией" отличился глава МИД рф сергей лавров, когда журналист спросил его о краже россией украинского зерна.

Также "Телеграф" писал, какие причины воровства урожая в Украине россиянами видят американские политики.