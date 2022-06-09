Понадобятся месяцы: в ООН рассказали о проблеме с вывозом украинского зерна

Разминирование портов Украины может занять длительное время

В ООН считают, что разминирование украинских портов для вывоза оттуда экспортного зерна, даже если оно начнется немедленно, может занять долгие месяцы.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление агентства ООН, которое отвечает за безопасность морского судоходства (IMO).

По словам советника по морской безопасности IMO Питера Адамса, даже в случае, если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут выйти в открытое море.

"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", — отметил он.

По его словам, в украинских портах остаются заблокированными около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков. Около трети из них из Филлипин, но также там остается много людей из Азербайджана, Турции и Сирии.

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Стоит отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал важность вывоза зерна, чтобы избежать глобального продуктового кризиса, но вместе с тем отмечал, что гарантий безопасности по этому поводу нет. По его словам, ситуацию может изменить мощное оружие, которое позволит обеспечить безопасность гуманитарных морских коридоров от российского флота. Кроме того, для этого необходимы гарантии третьей страны, которая заключит договор с россией о безопасном проходе судов.