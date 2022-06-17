Укр

Число жертв ракетного удара в Николаеве выросло (фото последствий и видео момента)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ракеты повредили много жилых домов и инфраструктурный объект в Николаеве Новость обновлена 17 июня 2022, 12:31
Ракеты повредили много жилых домов и инфраструктурный объект в Николаеве

Развалы продолжают разбирать, число жертв может вырасти

Вследствие ракетного удара, который рано утром 17 июня нанесли по Николаеву, погибло два человека, еще 20 пострадали.

Такие данные по состоянию на 12:00 обнародовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Издание "НикВести" опубликовало видео момента прилета ракеты прямо в жилой район Николаева:

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По данным николаевских спасателей, от взрывов было повреждено четыре пятиэтажки и одна двухэтажка.

Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Двухэтажное здание буквально продырявило
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Окружающие многоэтажки тоже хорошо потрепало
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Людям оперативно оказывают помощь
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Очень много было повреждено квартир
Последствия ракетного удара по Николаеву 17.06.2022
Взрыв был очень мощный

Также получило повреждение инфраструктурное здание, — по понятным причинам его адрес и название не озвучивают, однако "Новости_N" показали фото последствий удара по нему:

Под ракетный удар попал завод в Николаеве
Под ракетный удар попал завод в Николаеве

На данный момент продолжают разбирать завалы, и конечное число жертв еще может измениться.

Напомним, что рано утром 17 июня два громких взрыва разбудили Николаев без объявления воздушной тревоги, после чего начались сильные пожары.

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне нанесли целую серию ракетных ударов и по Сумской области, там тоже, к сожалению, не обошлось без жертв.

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#Николаев