Число жертв ракетного удара в Николаеве выросло (фото последствий и видео момента)

Развалы продолжают разбирать, число жертв может вырасти

Вследствие ракетного удара, который рано утром 17 июня нанесли по Николаеву, погибло два человека, еще 20 пострадали.

Такие данные по состоянию на 12:00 обнародовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Издание "НикВести" опубликовало видео момента прилета ракеты прямо в жилой район Николаева:

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По данным николаевских спасателей, от взрывов было повреждено четыре пятиэтажки и одна двухэтажка.

Двухэтажное здание буквально продырявило

Окружающие многоэтажки тоже хорошо потрепало

Людям оперативно оказывают помощь

Очень много было повреждено квартир

Взрыв был очень мощный

Также получило повреждение инфраструктурное здание, — по понятным причинам его адрес и название не озвучивают, однако "Новости_N" показали фото последствий удара по нему:

На данный момент продолжают разбирать завалы, и конечное число жертв еще может измениться.

Напомним, что рано утром 17 июня два громких взрыва разбудили Николаев без объявления воздушной тревоги, после чего начались сильные пожары.

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне нанесли целую серию ракетных ударов и по Сумской области, там тоже, к сожалению, не обошлось без жертв.