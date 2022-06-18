Убрали хлам: на Донеччине ВСУ сбили еще один самолет противника

Пощады вражеская армия не дождется

Украинские военнослужащие на Донбассе провели успешную "охоту" на вражеский самолет Су-25. Как стало известно на утро 115 дня полномасштабной войны, российская "птичка" была приземлена навсегда в одном из районов Донецкой области.

Подробности сообщили в пресс-службе 72 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных запорожцев. Как отмечают защитники, авиасудно намеревалось провести разведку, однако бдительные ВСУ не дали врагу это сделать.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Сообщается, что сбить Су-25 удалось с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Как известно, это оружие является советской разработкой, но за восемь лет войны было не раз модернизировано украинскими производителями вооружения.

Так выглядит Су-25

"Упал громко и ярко, — прокомментировали крушение российского самолета военные. — Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" — хороший инструмент для уборки всякого хлама из неба. А с руками у нас все в порядке".

К сожалению, фото- или видео-подтверждения очередного военного подвига ВСУ ребята не опубликовали. Впрочем, украинцам достаточно знать даже о самом факте уничтожения еще одного российского самолета — это уже делает наше небо намного более мирным.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как на фронте активно используются гаубицы британского производства. Разумеется, ими уже активно ликвидируются российские оккупанты.

Также мы писали об ударе по российскому военному буксиру "Василий Бех", который активно передавал вооружение россиянам на остров Змеиный. Благодаря прицельному выстрелу ВСУ корабль, в конце концов, отправился на дно Черного моря.