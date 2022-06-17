Удар по кораблю оккупантов "Василий Бех": стали известны новые подробности

Больше судно не сможет снабжать россиян вооружением

Украинские защитники щедро делятся новыми деталями насчет поражения ракетой российского буксира "Василий Бех" в Черном море. Как известно, ракета военнослужащих южных подразделений ВСУ попала по кораблю вблизи острова Змеиній в пятницу, 17 июня.

Больше подробностей рассказали в пресс-службе оперативного командования "Юг", передает Одесский горсовет. Согласно сообщению наших бойцов, благодаря прицельному удару россияне понесли значительные потери в личном составе.

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Известно о том, что во время пожара погибло около 70% экипажа. Всего на корабле по типу "Василя Беха" предназначено иметь 26 моряков. Это значит, что потери составили минимум 18 человек. Судьба остальных пока неизвестна, вероятно, они также погибли.

Представили ОК "Юг" подчеркнули, что буксир постоянно работал возле острова Змеиный и подвозил оккупантам вооружение, боеприпасы и новых людей. Благодаря противокорабельной ракете его работа теперь "приостановлена".

Момент попадания ракеты

Состояние корабля украинские защитники описали емким словосочетанием "плавающий костер".

Стоит отметить, что вражеские корабли пытаются проводить поиски и спасательную операцию по отношению к остаткам экипажа "Василия Беха". Насколько они успешны, пока неизвестно.

К слову, нынешние сутки принесли немало хороших новостей о потерях оккупантов. Так, к примеру, в Белгородской области разбился один из российских боевых самолетов. К сожалению, пилот успел катапультироваться, однако единицу техники россиянам уже точно не спасти.