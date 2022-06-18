Залп в честь Бориса Джонсона: как ВСУ британскими гаубицами уничтожают оккупантов (эффектное видео)

Бойцы ВСУ не перестают радовать украинцев хорошими новостями и показывать эффектную работу своих подразделений в бою с оккупантами

Украинские защитники, защищающие земли страны от врага в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, с помощью британских гаубиц ликвидировали российский танк и две боевые машины пехоты. Избежать наказания за зверства против мирных украинцев не удалось даже экипажу.

Об этом в субботу, 18 июня, на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр ДШВ ВСУ, отметив, что успешную работу по уничтожению оккупантов провели воины-артиллеристы 81 отдельной аэромобильной бригады. Защитники умело отработали на британских полевых прицепных гаубицах, благодаря чему пополнили очередь в ад еще несколькими российскими военными преступниками.

"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожают технику и живую силу рашистов. В частности, были превращены в металлолом один танк с экипажами", — говорится в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине впервые за 115 дней противостояние российскому врагу озвучили потери украинской техники. В боях с оккупантами украинские защитники потеряли около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем.