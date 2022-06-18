Потери Украины, начало ленд-лиза и роль олигархов: 7 главных заявлений Данилова о войне в Украине

СНБО продолжает работать и в военное время, однако формат несколько изменился

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с текущей повесткой дня для Украины.

В своем интервью для издания "LIGA.net" он рассказал о том, сколько западного оружия еще нужно Украине, какие реальные потери ВСУ на фронте и о многих других вещах. "Телеграф" приводит основные заявления Данилова.

Об оружии для Украины

"Есть четкое понимание: защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видения для себя", — сказал он.

Также он раскритиковал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который ранее рассказал, сколько оружия необходимо ВСУ.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны", — отметил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что ленд-лиз с США еще не начал работать.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда… Это может быть июль-август, может быть, сентябрь. Здесь очень много факторов", — сказал он.

О потерях

Данилов также раскритиковал заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который заявил о том, что Украина ежедневно теряет на фронте 1000 бойцов убитыми и ранеными.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили. У них нет возможности получить такую информацию… Надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", — сказал он.

Об олигархах

"Люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то скрылся. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за 20 000 евро, что сам его привез… Не хочу говорить по фамилиям. Могу точно сказать, что часть – помогает, и очень активно. Пройдет время – будут факты", — сказал Данилов.

О работе СНБО

"СНБО работает. Собираться всем вместе сейчас – очень опасная история. Поэтому, когда у нас проходят заседания ставки верховного главнокомандующего, об этом никто не знает. Президент может дать мне команду: через полтора часа – ставка. И я должен собрать всех, 21 человек. Но вы точно ни разу даже не слышали, что у нас проходило такое заседание. Все – в закрытом режиме", — сказал он.

О том, куда бегут пророссийские деятели

"Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто кишит. Так исторически сложилось", — сказал он.

Данилов также намекнул, что одиозный пророссийский политик Евгений Мураев может находиться либо в столице Австрии, либо в Москве.

Об Александре Невзорове

"Нужно ли, на мой взгляд, давать человеку вроде Невзорова гражданство? Я бы очень осторожно относился к таким вещам", — сказал секретарь СНБО.

Также он добавил, что не знает, сможет ли российский журналист получить украинское гражданство.

О ценах на бензин

"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени оно решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?", — отметил он.

Как сообщалось ранее, генерал Сухопутных войск Владимир Карпенко ранее рассказал, какие потери понесла Украина за все время военного вторжения россии.