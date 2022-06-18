Вся надежда на голод: в России проговорились о целях войны в Украине

Москва не скрывает, что шантажирует мир блокировкой украинских портов

В ходе выступления Владимира Путина в рамках экономического форума в Петербурге прозвучала одна неочевидная фраза, которая демонстрирует истинный циничный план Кремля по выходу из-под санкций. Проговорилась как бы невзначай о нем одна из главных пропагандисток нынешнего режима в России — Маргарита Симоньян, руководитель Russia Today.

"Появилась такая очень циничная шутка или скорее возглас: "Вся надежда на голод!". Уже от нескольких людей слышала эту фразу. Что имеется в виду — что сейчас начнется голод и они (Запад — Ред.) образумятся, санкции снимут и будут с нами дружить, потому что не дружить с нами невозможно", — сказала Симоньян в беседе с президентами России и Казахстана.

Учитывая, что в ходе боевых действий Россия захватила Юг Украины, в том числе порты с уже готовым к отправке зерном и другой сельхозпродукцией, а также зернохранилища, элеваторы и прочее имущество. Кроме того, войска РФ заминировали Черноморское побережье и устроили фактическую блокаду тех портов, которые находятся под контролем Украины. Таким образом украинская сторона не может в полной мере экспортировать свое зерно в страны Африки и Ближнего Востока согласно контрактам, а власти этих стран не могут найти альтернативные источники, что угрожает серьезным голодом в регионе.

Интересно, что сразу после слов Симоньян появилось заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который признал, что в случае затягивания войны России против Украины мир ожидает "Ад на земле". Также он призвал разблокировать порты и покончить с "этой чертовой войной".

Карта боевых действий по состоянию на 18 июня 2022 года

Очевидно, что продовольственный кризис серьезно повлияет на ситуацию не только в Африке и в Европе, но и во всем мире. И с каждым днем мир становится все ближе к катастрофе и голоду, на который так рассчитывают в Кремле. Слова Владимира Путина о готовности "обеспечить безопасность" транспортировки украинского зерна из порта Одессы лишь подтверждает, что Кремль пытается взвалить вину за будущий голод на Украину. Мировому сообществу во главе с Европой и США пора открыть глаза и начать оказывать серьезное влияние на Россию в вопросе разблокировки украинских портов дабы избежать воен за еду в Африке и других регионах, которые повлекут неминуемые последствия в виде масштабной миграции, необходимости выплаты пособий и увеличения издержек на оборону.