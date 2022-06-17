путин выступает на ПМЭФ-2022, ругает Запад и обещает "светлое будущее": онлайн

Президент россии владимир путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2022. Сайт "Телеграф" следит за заявлениями российского диктатора.

Отметим, выступление началось с опозданием более чем на полтора часа. Официальная причина — технические проблемы и DDOs-атаки на системы ПМЭФ. В соцсетях же вовсю стали рассуждать о том, что путину стало плохо.

По мнению путина, Америка объявила себя "посланниками Господа на Земле", однако он убежден, что ничего не будет как прежде.

Также путин "прошелся" по Евросоюзу и заявил, что тот якобы утратил политический суверенитет. По его словам, якобы происходит "обострение глубинных проблем" в западных обществах, снижается уровень благосостояния и "падают" ценностные ориентиры.

А вот "перед россией открываются новые возможности на фоне санкций", заявил пррезидент рф.