путин озвучил "влажные мечты" относительно Украины: "Все задачи будут решены"

Кровавый диктатор неожиданно заявил о спасении жителей Донбасса от "геноцида"

Диктатор РФ владимир путин в пятницу, 17 июня, заявил, что "спецоперация" в Украине была вынужденной и необходимой, поскольку страны Запада "накачивали Украину оружием и советниками". При этом российский президент уверен, что его армия решит все вопросы в Украине.

Об этом он заявил во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передают СМИ.

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"Это решение (напасть на Украину — ред.) суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати, на уставе ООН, отстаивать свою безопасность. Решение направленное на защиту наших граждан, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада. Запад не только стремился реализовать сценарий "антироссия", но и вел активное военное освоение украинской территории", — заявил российский диктатор.

Он добавил, что на Донбассе страны НАТО якобы создавали свой плацдарм и хотели направить его против россии, потому и не жалели никаких денег.

При этом он заявил, что армия РФ решит в Украине все вопросы и залогом этому станет "консолидация российского общества". По словам путина, он действует с глубоким пониманием своей правоты и исторической справедливости для того, чтобы построить и укрепить "суверенную державу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин рассказал о проблемах Европы, но умолчал о своих.