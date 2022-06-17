Война — день 114: тяжелые бои на истощение и угроза из Беларуси

Оперативно о главном за 17 июня

Украинские защитники на протяжении 114 дней храбро воюют против оккупантов, которые продолжают штурмовать населенные пункты Донбасса. Россияне, так и не захватив Северодонецк, нацелились на другой крупный город — Славянск. Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость, высокий боевой дух и мотивацию. Российская армия поменяла тактику, сузив фронт и поливая ВСУ плотным огнем. На политическом фронте Украина, похоже, добыла победу после визита сразу четырех лидеров европейских стран: президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. Кроме того, официальный Киев внимательно следит за ситуацией в Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский дал указ подготовить четыре приграничные области к возможному повторному вторжению россиян из РБ.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных событиях, которые произошли в Украине и мире 17 июня. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Спасатели ликвидировали масштабный пожар на заводе "Коагулянт" в г. Пологи на общей площади 800 кв. м, химической угрозы населению города и области нет, сообщает Запорожская областная государственная администрация.

00:00 Украинские военнослужащие 16 июня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили одну атаку россиян и уничтожили:

личного состава – 26;

БТР – 1;

БПЛА – 1;

склад с ГСМ – 1.

Главные новости за 14 июня доступны в нашем материале: "Война — день 111: российские войска штурмуют Донбасс, но существенных успехов не достигли".

Информация за 15 июня доступна в нашей сводке за среду: "Война — день 112: ВСУ подбираются к Херсону, а россияне стреляют по мирным городам".

Что происходило 16 июня можно узнать в нашем онлайне за четверг: "Война — день 113: на фронте горячо, а в Киев приехали Шольц, Макрон и Драги".