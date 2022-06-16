Шольц и Макрон показали свой страх, но "зрады" не произошло

В Украину наконец-то прибыли лидеры сразу нескольких очень важных для будущего нашей страны государств: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Во время своего визита все руководители говорили с подчеркнуто проукраинской риторикой и высказывались не только о предоставлении Украине оружия и поддержке статуса кандидата в ЕС, но много говорили о предстоящем восстановлении украинского "независимого и целостного" государства. Кратко о личных впечатлениях от визита от журналиста "Телеграфа".

Первые утечки информации о предстоящем визите европейских лидеров произошли еще неделю назад. Писал об этом и "Телеграф". Но публично, в основном из-за вопроса безопасности, стороны не комментировали визит. Но уже по приезде в соседнюю Румынию стало ясно, что европейские политики не минуют Украину. Во-первых, этого визита уже давно ждали в Украине как свидетельство поддержки. Во-вторых, в последнее время звучали довольно странные заявления от Макрона, типа "надо помочь сохранить путину лицо", и много критики в адрес Шольца относительно задержек поставки оружия в Украину и продолжения ведения бизнеса с россией. К Италии также были вопросы, в частности, по так называемому "мирному плану", который предусматривал нейтральный статус Украины. Хотя, как говорят собеседники, это была исключительно инициатива Министерства иностранных дел Италии. Премьер-министр Марио Драги якобы не принимал в этом участия.

Этот визит в Украину, в конце концов, был важен для всех сторон — для европейских, чтобы публично исправить перечисленные выше ошибки, для Украины, чтобы получить поддержку перед предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз и ради дальнейших санкций и поставок оружия.

И в этом отношении визит европейских лидеров вызывает сдержанный оптимизм.

"Наше объединение — это начало победы", — сказал в начале Владимир Зеленский. Действительно, все без исключения стороны поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Причем речь идет о немедленном предоставлении. Итальянский премьер Марио Драги лишь подчеркнул, что это должно открыть путь реформ в Украине.

И это тоже важно, ведь другие страны больше не смогут прятаться "за спинами" Германии и Франции, еще недавно имевших некоторую неуверенную публичную риторику по этому поводу.

Дипломатический фронт без отдыха работает над тем, чтобы этот статус и, наконец, вступление в ЕС состоялось. А ведь Украина уже платит за него кровью украинских граждан.

Важные послания прозвучали и по поводу предоставления Украине оружия.

В частности, Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине шесть самоходных артиллерийских установок САУ Caesar. Решение по этому поводу, по его словам, будет принято в ближайшие две недели.

Шольц сказал, что Германия сломала государственную традицию и начала поставлять Украине оружие и будет это делать столько, сколько нужно. Он отметил, что в Германии сейчас учатся украинские военные обращению с новейшим оружием. И что в будущем страна направит Украине ракетные системы залпового огня и ПВО IRIS для защиты украинских городов. Однако не сказал, какое именно количество.

Один из главных месседжей дня — то, что Франция, Германия и Италия не пытаются, по крайней мере, публично продвигать мир в обмен на территории Украины. Именно об этом был единственный вопрос украинской прессы, который мы решили задать европейским лидерам.

"Мы не требуем уступок от Украины. Именно Украине решать, когда заканчивать войну и садиться за стол переговоров", — отметил Макрон.

По его словам, именно Украина будет устанавливать, какие условия для мира ей нужны, и никто не сядет за стол переговоров за спиной нашего государства. Европейские лидеры подчеркнули, что Украина должна быть суверенной и сохранить свою территориальную целостность.

Чтобы подчеркнуть свою проукраинскость, Макрон даже немного пропел на украинском языке первую строчку гимна Украины: "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля". А Шольц напоследок, также на украинском, добавил: "Слава Украине".

Возможно, к такой показательно поддерживающей риторике лидеров побудила поездка в разрушенный россией Ирпень перед переговорами и пресс-конференцией. Или две воздушные тревоги, одна из которых звучала прямо во время встречи Зеленского с политиками в Мариинском дворце.

Во время своих выступлений иногда лидеры Европы поднимали головы вверх, словно высматривали в небе путинские ракеты.

Макрон в Киеве бросает мрачные взгляды в небо

Шольц тоже время от времени смотрит на небо

Макрон все же не удержался от того, что сказал, что в конце концов дискуссия путина и Зеленского должна состояться. И что "разговаривать с россией и россиянами придется". А также, пытался оправдаться за свои постоянные контакты с президентом россии тем, что он на это якобы "получает разрешение" от президента Украины. И что нужно хранить канал коммуникации с путиным хотя бы для того, чтобы говорить о разблокировании черноморских портов для экспорта украинского зерна. Вот только президент Украины ответил, что не верит, что кто-то один может остановить путина.

О разблокировке украинских портов действительно говорилось. Макрон даже публично обратился к путину с этой просьбой. Хотя это выглядело скорее как попытка заиграть со своим избирателем. Следует напомнить, что второй тур выборов в парламент Франции пройдет 19 июня, и блок Макрона пока не получает подавляющее большинство. Поэтому можно сказать, что президент Франции приехал в Украину ради собственной победы.

Как отмечали несколько собеседников нашего издания, на встрече европейских лидеров с украинским президентом не обсуждалось никаких мирных планов и компромиссов по территориальной целостности Украины, а действительно исключительно вопросы продовольственного кризиса и статуса кандидата в члены ЕС для Украины.