Источники сообщили, когда Макрон и Шольц приедут в Украину

Также с визитом в Киев должен прибыть итальянский премьер Марио Драги

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц должны приехать с визитом в Украину до конца текущей недели.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в украинском политикуме.

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"Они должны приехать до конца недели. Предварительно, в четверг, 16 июня", — сообщил собеседник издания.

По его словам, также ожидается визит премьер-министра Италии Марио Драги.

Визит должен состояться в качестве поддержки Украины по заключению Европейской комиссии по заявке на получение статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

По словам собеседника, в целом, ожидается положительное решение. Этот вывод станет основой принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Стоит отметить, что визит Эмманюэля Макрона в Киев будет первым с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. То же касается и канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, издание Bild писало, что компанию им в визите в Киев может составить премьер-министр Италии Марио Драги.

Как сообщал "Телеграф", по мнению эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобиренко, европейские лидеры будут точно убеждать Украину не то, что не мечтать станцевать на руинах Кремля, но и не заходить в Крым.