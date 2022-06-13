Сдали назад? У Макрона и Шольца сделали заявления насчет Украины

Последний раз Макрон был в Украине 8 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц могут не приехать с визитом в Киев в конце июня, как это планировалось ранее.

Информацию о том, что у Макрона нет твердых планов приехать в Украину в понедельник, 13 июня, обнародовало издание CNN, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца. Согласно имеющимся сведениям, французский президент планирует совершить визит в украинскую столицу тогда, когда это будет "полезно".

"Президент сказал, что посетит Украину в соответствующий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", — говорится в тексте сообщения.

Что касается немецкого канцлера Олафа Шольца, который должен был посетить Киев совместно с французским лидером, то подтверждения его визита получить также не удалось. В частности, представитель правительства Германии отказался предоставлять комментарии относительно распространяющейся в СМИ информации о том, что канцлер ФРГ отправится в четверг в Киев вместе с Макроном и Драги перед саммитом "Большой семерки", — пишет итальянская газета La Stampa.

Стоит отметить, что в отличие от других европейских лидеров президент Франции Эманюэль Макрон, как и канцлер Германии Олаф Шольц, ни разу не приезжали в Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые после начала вторжения россии посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским. При этом подчеркивалось, что Шольц приедет не один, компанию ему должны были составить президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее французский лидер Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и дал ему весомое обещание по поводу вероятной поставки тяжелого вооружения Киеву для противостояния российской агрессии.