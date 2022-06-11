Шольц собирается приехать в Украину и возьмет с собой Макрона: СМИ узнали детали

Визит должен состояться до конца июня

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые после начала вторжения россии посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в правительственных кругах Франции и Украины.

При этом отмечается, что Шольц приедет не один, а компанию ему составят президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги.

По информации издания, их визит состоится накануне саммита "Большой семерки", который пройдет в Германии 26-28 июня. Впрочем, официальной информации о том, что визит лидеров трех ключевых стран ЕС действительно состоится пока нет.

Отмечается, что на этих выходных Шольц проводит турне по странах Балканского полуострова с целью помешать российскому диктатору получить там сильное влияние и привести к дальнейшей эскалации напряжения в регионе. Также издание указывает, что канцлер ФРГ столкнулся с резкой критикой из-за своего решения провести встречу с лидерами балканских стран, вместо того, чтобы отправиться в Украину.

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Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Шольц заявил, что россия не может диктовать Украине условия завершения войны, а санкции с москвы сняты не будут даже после завершения боевых действий.