Шольц собирается приехать в Украину и возьмет с собой Макрона: СМИ узнали детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 356
Визит должен состояться до конца июня
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые после начала вторжения россии посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в правительственных кругах Франции и Украины.
При этом отмечается, что Шольц приедет не один, а компанию ему составят президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги.
По информации издания, их визит состоится накануне саммита "Большой семерки", который пройдет в Германии 26-28 июня. Впрочем, официальной информации о том, что визит лидеров трех ключевых стран ЕС действительно состоится пока нет.
Отмечается, что на этих выходных Шольц проводит турне по странах Балканского полуострова с целью помешать российскому диктатору получить там сильное влияние и привести к дальнейшей эскалации напряжения в регионе. Также издание указывает, что канцлер ФРГ столкнулся с резкой критикой из-за своего решения провести встречу с лидерами балканских стран, вместо того, чтобы отправиться в Украину.
Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Шольц заявил, что россия не может диктовать Украине условия завершения войны, а санкции с москвы сняты не будут даже после завершения боевых действий.