Шольц збирається приїхати в Україну та візьме з собою Макрона: ЗМІ дізналися деталі
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Візит має відбутися до кінця червня
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше після початку вторгнення росії відвідає Україну та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела в урядових колах Франції та України.
При цьому наголошується, що Шольц приїде не один, а компанію йому складуть президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр Італії Маріо Драгі.
За інформацією видання, їхній візит відбудеться напередодні саміту "Великої сімки", який відбудеться у Німеччині 26-28 червня. Втім, офіційної інформації про те, що візит лідерів трьох ключових країн ЄС справді відбудеться поки що немає.
Зазначається, що на цих вихідних Шольц проводить турне країнами Балканського півострова з метою завадити російському диктатору отримати там сильний вплив і призвести до подальшої ескалації напруги в регіоні. Також видання вказує, що канцлер ФРН зіткнувся з різкою критикою через своє рішення провести зустріч із лідерами балканських країн замість того, щоб вирушити в Україну.
Як повідомлялося раніше, під час спільної пресконференції з президентом Сербії Олександром Вучичем Шольц заявив, що росія не може диктувати Україні умови завершення війни, а санкції з Москви не буде знято навіть після завершення бойових дій.