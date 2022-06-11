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Шольц збирається приїхати в Україну та візьме з собою Макрона: ЗМІ дізналися деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олаф Шольц, Маріо Драгі та Еммануель Макрон
Олаф Шольц, Маріо Драгі та Еммануель Макрон

Візит має відбутися до кінця червня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше після початку вторгнення росії відвідає Україну та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела в урядових колах Франції та України.

При цьому наголошується, що Шольц приїде не один, а компанію йому складуть президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр Італії Маріо Драгі.

За інформацією видання, їхній візит відбудеться напередодні саміту "Великої сімки", який відбудеться у Німеччині 26-28 червня. Втім, офіційної інформації про те, що візит лідерів трьох ключових країн ЄС справді відбудеться поки що немає.

Зазначається, що на цих вихідних Шольц проводить турне країнами Балканського півострова з метою завадити російському диктатору отримати там сильний вплив і призвести до подальшої ескалації напруги в регіоні. Також видання вказує, що канцлер ФРН зіткнувся з різкою критикою через своє рішення провести зустріч із лідерами балканських країн замість того, щоб вирушити в Україну.

Як повідомлялося раніше, під час спільної пресконференції з президентом Сербії Олександром Вучичем Шольц заявив, що росія не може диктувати Україні умови завершення війни, а санкції з Москви не буде знято навіть після завершення бойових дій.

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#Україна #Німеччина #Італія #Франція #Маріо Драгі #Олаф Шольц #Еммануель Макрон