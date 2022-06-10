Кремлю не сподобається: Шольц зробив жорстку заяву на адресу росії

У Німеччині вважають, що рф не має права диктувати умови миру Україні

З росії, яка розв’язала війну в Україні, повномасштабна стадія якої триває 107 днів, не буде знято санкції після припинення бойових дій.

Про це у п’ятницю, 10 червня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Сербії Олександром Вучичем, передає ТАСС.

На думку Шольца, від росії потрібні більш серйозні кроки для зняття обмежень. Також канцлер Німеччини зазначив, що мир в Україні не буде досягнуто на умовах росії.

"Санкції, які ми ввели, а зараз це шостий пакет рестрикцій, і санкції всіх інших країн — це не те, що закінчиться, коли завершиться (війна). Обов’язкова умова — зміна ситуації, покращення обстановки, розуміння Росією того, що вона не може диктувати умови миру Україні, а має вести діалог з Україною та домовитися про угоду, якою будуть гарантовані територіальна цілісність та суверенітет України", — заявив Шольц.

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Раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель не визнала своєї провини у тому, що росія напала на Україну.

Нагадаємо, Україні не варто розраховувати на швидке постачання важкої зброї з Німеччини.