"Я не звинувачую себе": Меркель відповіла, чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну

Ексканцлерка вважає, що не могла зробити більше, щоб запобігти російському вторгненню в Україну

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель каже, що не бачить провини в тому, що росія напала на Україну.

Про це Меркель розповіла у своєму першому після відставки великому інтерв’ю для німецького видання Der Spiegel.

За її словами, створення архітектури безпеки, яка могла б запобігти війні, було неможливим.

"Я не звинувачую себе", — сказала ексканцлерка, відповідаючи на запитання про те, чи могла вона зробити більше, щоб запобігти вторгненню.

Меркель засудила росію та зазначила, що нападу немає виправдань і він порушує міжнародне право. Проте натомість експолітик висловила переконання, що її політика "умиротворення" росії не була помилковою, хоч і не стала виключати, що вона зазнала невдачі.

За її словами, "Мінські домовленості" дозволили уникнути серйозного загострення ситуації, яке також могло б статися у разі вступу України до НАТО.

Варто зазначити, що Меркель після початку вторгнення росії довгий час не робила жодних публічних заяв із цього приводу. Перша публічна заява від неї прозвучала лише на початку червня, коли вона висловила солідарність з українцями та закликала "зупинити цю варварську війну".