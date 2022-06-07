ЗСУ відвоювали ще частину Півдня України: свіжа карта боїв

На Донбасі українські військові також стримують ворога та відбивають атаки

У вівторок, 7 червня, британська розвідка оновила дані стосовно бойових дій в Україні станом на 104-ий день війни проти російських загарбників. За останню добу Сили оборони України провели успішний контрнаступ на півдні та відкинули росіян далі від Миколаєва.

Актуальну ситуацію на фронтах опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті.

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Судячи з даних карти, найсуттєвіших змін за останню добу зазнала лінія фронту на Херсонщині. Внаслідок успішної операції Збройним Силам України вдалося відкинути росіян далі від Миколаєва, однак ворожа армія при цьому змогла просунутися ближче до Запоріжжя. На Донбасі лінія фронту за добу не змінилася.

Карта бойових дій в Україні 7 червня

Карта бойових дій в Україні 6 червня

За даними сервісу liveuamap.com, українські вертольоти завдали авіаударів по скупченнях російських військ у Херсонській області, тим часом бойові літаки вдарили по складах боєприпасів у Миколаївській області.

Ситуація у Херсонській області станом на 7 червня

На Донбасі Сили оборони України відбили спроби російського штурму Нагірного, Берестова, Криничного та Роти. При цьому у східній частині Сєверодонецька продовжуються бої, атаки російських окупантів на Новоохтирку та Вороново були відбиті ЗСУ.

Успіхи ЗСУ на Донбасі станом на 7 червня

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ:

На Слов’янському напрямку ворожа армія продовжує наступ на Ізюм та Слов’янськ, а також намагається просунутися у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Були зафіксовані обстріли населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха.

ворожа армія продовжує наступ на Ізюм та Слов’янськ, а також намагається просунутися у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Були зафіксовані обстріли населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. На Донецькому напрямку основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецьку та Бахмуті.

основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецьку та Бахмуті. На Лиманському напрямку було завдано ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі, яка продовжує стягувати свої війська до українських кордонів, збройні сили розпочали масові тренування з бойової готовності на випадок впровадження у республіці воєнного стану.