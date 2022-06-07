Війна — день 104: на Донбасі точаться тяжкі бої, а на півдні ЗСУ наступають

Оперативно про головне за 7 червня

Україна протистоїть широкомасштабному російському вторгненню 104-й день. Епіцентром боїв з окупантами вже не перший тиждень є Донбас, де росіяни сконцентрували основні свої сили і щоразу штурмують українські позиції не зважаючи на втрати. При цьому через перекидання військ на той фронт противник був змушений послабити свій контингент на півдні України, чим користуються українські воїни, проводячи контрнаступальні дії і поступово звільняючи окуповані території та населені пункти Херсонщини.

У цій статті "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 7 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої доби українські військовослужбовці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили:

особового складу – 48;

мінометів – 2;

АТТ – 3.

Борис Джонсон отримав вотум довіри депутатів-торі.

Про те, що відбувалося у 4 червня, можна прочитати у зведенні за п’ятницю: "Війна — день 101: росіяни отримують відсіч на Донбасі, але готуються до нового штурму Харківщини".

Головні новини за 5 червня доступні у статті: "Війна — день 102: ЗСУ стримують наступ росіян, у помсту окупанти руйнують мирні міста" .

З інформацією за минулу добу, 6 червня, можна ознайомитись у нашому матеріалі "Війна — день 103: ЗСУ влаштовують пекло окупантам на Донбасі, у відповідь росіяни люто бомбардують міста".