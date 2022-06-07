Тіла деяких загиблих захисників "Азовсталі" вже у Києві: родичі говорять про обмін

Частина воїнів ще ідентифікують щодо приналежності до окремих підрозділів

Тіла загиблих українських військовослужбовців, переданих росією українській стороні під час недавнього обміну, належать захисникам Маріуполя та конкретно "Азовсталі". Таку заяву зробили деякі з родичів бійців, котрі віддали своє життя за Україну.

Інформацію з посиланням на особисті джерела публікує Reuters. Зазначається, що тіла вже можуть перебувати у Києві, перш ніж будуть передані безпосередньо для церемоній прощання та поховання.

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Журналісти посилаються на повідомлення родин маріупольських захисників. Інформація нібито надійшла ще пізно у понеділок.

Скільки саме загиблих воїнів на заводі "Азовсталь" повернулися додому, наразі невідомо. Іде ідентифікація деяких тіл. Мінімум третина зі 160 отриманих покійних захисників є представниками полку "Азов", які до останнього тримали оборону Маріуполя.

"Приналежність інших бійців до різних підрозділів з’ясовується", — цитує видання своє джерело.

Слід зазначити, що зі звільненням захисників "Азовсталі", що вижили, ситуація теж непроста, і з кожним днем стає все складніше і заплутаніше. Як пояснила Катерина Прокопенко, дружина командира "Азова", зараз до фактично полонених українців немає доступу треті особи, зокрема представники міжнародних організацій. Це ускладнює законність отримання будь-якої інформації про стан військових.

Також "Телеграф" розповідав історію одного з військових, тяжко поранених у Маріуполі. Його зуміли транспортувати на підконтрольну Україні територію, і зараз він згадує жахи війни вже на лікарняному ліжку.