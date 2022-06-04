Україна провела з окупантами обмін тілами загиблих: подробиці

Обмін відбувся ще 2 червня, але повідомили про нього лише у суботу

На лінії фронту у Запорізькій області відбувся перший обмін тілами загиблих військовослужбовців України та росії. Їх обміняли за принципом "160 на 160".

За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, обмін відбувся ще 2 червня, проте повідомили про нього лише у суботу, 4 червня.

"В результаті переговорів за участю Уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленості про обмін тілами за формулою "160 на 160"", — йдеться у повідомленні.

Операція проводилася Мінреінтеграції, а також представниками Генштабу, ГУР МОУ, СБУ та інших силових структур.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі окупанти вигадали ще один спосіб приховати дані про загиблих під час обстрілів українців. Так, за даними радника міського голови Петра Андрющенка, росіяни більше не займаються пошуком тіл під завалами, а натомість зруйновані будинки просто зносяться. Після завершення робіт все будівельне сміття просто вивозять на звалище, а тому отримати будь-які дані про те, чи там тіла загиблих стало просто неможливо.