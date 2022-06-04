Окупанти в Маріуполі вигадали ще один спосіб приховати масові жертви (відео)

Точні дані щодо кількості загиблих встановити не виходить

У тимчасово окупованому Маріуполі, де щодня погіршується епідеміологічна ситуація, окупанти почали знищувати докази своїх звірств новим способом. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, росіяни більше не займаються вилученням тіл з-під завалів розбитих житлових будинків — будівлі просто зносять під нуль.

Про це урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі 4 червня, передає "Телеграф".

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Як стверджує Андрющенко, загарбникам чудово відомо, що під завалами деяких будинків усе ще лишаються тіла загиблих маріупольців. Як, наприклад, на проспекті Єдності, де почалися перші процеси знищення доказів провини російських військових.

Будинки зносять за допомогою будівельної техніки, тримаючи це під суворим контролем збройної охорони і так званих "державних волонтерів".

"Дані про нові тіла неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на звалище Лівобережного району", — зазначає Петро Андрющенко.

За словами чиновника, якщо під завалами залишалися тіла загиблих, то тепер вони розкладаються разом із будівельним сміттям на полігоні.

"Нелюдське ставлення навіть до померлих набуло неймовірних розмахів", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у розбитому Маріуполі в рази посилилася проросійська пропаганда. По вулицях їздять машини з гучномовцями та встановлюються екрани для перегляду кремлівських новин.

Також ми розповідали, як у майже знищеному місті окупанти влаштували "святкування" Дня захисту дітей.