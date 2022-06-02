З днем зомбування дітей: у Маріуполі окупанти влаштували акцію "руского міра" для малюків (фото, відео)

Дітям почали роздавати російські підручники та зошити

У тимчасово окупованому Маріуполі, де прокремлівська пропаганда вже вийшла на новий рівень, у середу, 1 числа, вирішили влаштувати святкування Дня захисту дітей. Проте за кількістю російських прапорів, заяв і розданих підручників більш справедливо назвати цей захід акцією щодо "зомбування" юних розумів.

Більше деталей "свята" стало відомо від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, повідомляє "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами чиновника, у День захисту дітей російська пропаганда "лилася звідусіль". Наприклад, у школі №53, дивом вцілілій під час бомбардувань, вчителька із рф провела для дітей показове заняття з російської мови. Також дітям лунали прописи та підручники російською, які маріупольцям передали з Санкт-Петербурга.

Втім, не вся "література" прийшла із росії. На фотографіях видно, як аніматори, що злегка лякають, носяться зі стопками гучної "Азбуки Донбасу", яка розповідає про рф, як батьківщину. Цю "книгу", як відомо, випустили на теренах ОРДЛО.

Крім цього серед розбитого міста звучала весела музика, а також можна було подивитися мультфільми, у тому числі "Машу і ведмедя" на величезних екранах, де перед цим крутили російські новини.

Завдяки такій кількості пропагандистських хитрощів не варто дивуватися, що місцеві діти, малюючи війну, починають говорити, що нібито саме диктатор путін говорить про необхідність закінчення війни.

"Діти малюють війну. Між Україною та росією. Так, як бачать і чують зі слів дорослих. Біль. Справжній біль", — пишуть Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Маріуполі поступово почали роздавати російські паспорти. На думку української влади, таким чином загарбники хочуть якнайшвидше завершити процес тотальної окупації.