Точної кількості загиблих ніхто не дізнається: росіяни вивезли тіла з маріупольського Драмтеатру

Тіла загиблих вивезли до Мангуша і поховали у братській могилі

Російські окупанти в Маріуполі розібрали завали знищеного Драмтеатру та вивезли звідти тіла загиблих.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник міського голови Петро Андрющенко.

"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих із Драматичного театру. Техніку прибрано, зона відкрита", — написав він.

Андрющенко додав, що тепер українці ніколи не дізнаються про точну кількість загиблих внаслідок авіаудару.

За його словами, всі тіла були поховані у братській могилі у Мангуші під безіменними номерами.

"Якщо є у 21 столітті більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який", — зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, російська авіація завдала удару по будівлі драмтеатру 16 березня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будинок потужну авіабомбу, через що будівля перетворилася на руїни. При цьому відомо, що по обидва боки будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування.

25 березня з’явилася інформація, що авіаудар міг забрати життя близько 300 людей, але точне число залишилося невідомим.