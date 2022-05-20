Точного числа погибших никто не узнает: россияне вывезли тела из мариупольского Драмтеатра

Тела погибших вывезли в Мангуш и похоронили в братской могиле

Российские оккупанты в Мариуполе разобрали завалы уничтоженного Драмтеатра и вывезли оттуда тела погибших.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник городского главы Петр Андрющенко.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", — написал он.

Андрющенко добавил, что теперь украинцы никогда не узнают точного количества погибших в результате авиаудара.

По его словам, все тела были похоронены в братской могиле в Мангуше под безымянными номерами.

"Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", — отметил он.

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Как сообщалось ранее, российская авиация нанесла удар по зданию драмтеатра 16 марта. В тот момент в здании прятались сотни мирных жителей Мариуполя, в основном женщины и дети.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего здание превратилось в руины. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки

25 марта появилась информация, что авиаудар мог унести жизни около 300 человек, но точное число осталось неизвестным.