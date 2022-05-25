"Анексія Маріуполя почалася": мерія б'є на сполох через новий крок окупантів

Окупанти видають паспорти країни-агресора навіть без паспортів так званої "ДНР"

Після того, як кривавий диктатор володимир путін підписав указ, яким дозволив жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя отримувати російські паспорти, незаконні документи почали видавати ще й у Маріуполі.

Про це у середу, 25 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, російські паспорти жителям окупованого Маріуполя видають навіть без отримання паспортів так званої "ДНР".

"Топ-новина про паспорти росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області щодо отримання російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія Маріуполя почалась", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що російська влада планує приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію" за зверненням так званого "нового керівництва" області. Кроки до цього почали робитися після усвідомлення Кремлем, що іншого способу "підчинити" собі український регіон їм не вдасться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навіть після евакуації з підприємства "Азовсталь" у Маріуполі українських захисників окупанти продовжують гинути в останньому оплоті української оборони.