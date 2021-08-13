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"Донбаський борщ" і "батьківщина Росія": першокласникам Донецька подарують особливу Азбуку (фото)

"Донбаський борщ" і "батьківщина Росія": першокласникам Донецька подарують особливу Азбуку (фото)
Оновлено 20:46 Сьогодні Телеграф

В окупованому Донецьку місцева "влада" вирішили зробити подарунок першокласникам на 1 вересня, і випустили "Азбуку Донбасу".

Про це повідомила засуджена в Україні за тероризм "журналістка" Майя Пирогова в своєму YouTube-каналі.

Починається Азбука не з літери А, а з фото ватажка т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна і його звернення до дітей.

Азбука Донбасу

Кожна буква в книзі супроводжується невеликим віршем, серед яких зустрічаються згадки "донбаського борщу", "батьківщини Росії", шахт і вугілля.

Азбука Донбасу

Азбука Донбасу

"Чисті вулиці, троянди всюди. Місто Донецьк - справжнє диво", - йдеться у підписі до букви Г.

Азбука Донбасу

Тираж "Азбуки" становить 3323 примірника, однак за словами Пироговой, це лише перша партія.

Як повідомлялося раніше, напередодні окупаційна "влада" виплатила місцевим металургам "щедрі" премії до професійного свята. Розмір виплат склав 500 рублів, але оскільки і цього здалося багато, з них утримали податки.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Донецк, Донбас, Діти.
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