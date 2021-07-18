В ОРДЛО металлургам по поводу профессионального праздника выписали "заоблачные" премии в 500 рублей (184 гривны), однако и этого оккупационным "властям" оказалось слишком много, а потому с них удержали налоги.

На это обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Но поскольку премия показалась витязям русского мира слишком большой, они ещё удержали с неё налог. И осталось только 435 рублей (около 160 гривен, - ред.). Спасибо, Россия!",- написал он.

Металлургам «молодых республик» ко дню металлурга дали щедрую премию 500 рублей. Но поскольку премия показалась витязям русского мира слишком большой, они ещё удержали с неё налог. И осталось только 435 рублей Спасибо, Россия! pic.twitter.com/xpvB8YB0WE — Денис Казанський (@den_kazansky) July 17, 2021

Впрочем, пользователи сети отметили, что на балансе у владельца карточки ранее было 90,7 рублей, так что "не всё так плохо".

"Можно смело покупать морковку, 2-3 кила сразу", - отметили пользователи сети.

Как сообщалось ранее, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин захотел стать членом путинской партии "Единая Россия".