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"Спасибо, Россия!" Оккупанты Донбасса дали металлургам мизерную премию, удержав с нее еще и налоги

"Спасибо, Россия!" Оккупанты Донбасса дали металлургам мизерную премию, удержав с нее еще и налоги
06:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В ОРДЛО металлургам по поводу профессионального праздника выписали "заоблачные" премии в 500 рублей (184 гривны), однако и этого оккупационным "властям" оказалось слишком много, а потому с них удержали налоги. 

На это обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

"Но поскольку премия показалась витязям русского мира слишком большой, они ещё удержали с неё налог. И осталось только 435 рублей (около 160 гривен, - ред.). Спасибо, Россия!",- написал он. 

Впрочем, пользователи сети отметили, что на балансе у владельца карточки ранее было 90,7 рублей, так что "не всё так плохо". 

"Можно смело покупать морковку, 2-3 кила сразу", - отметили пользователи сети. 

Как сообщалось ранее, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин захотел стать членом путинской партии "Единая Россия". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, Денис Казанский, ОРДЛО.
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