По стопам "крымской няши": главарь боевиков "ДНР" собрался в партию Путина

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин хочет подать заявление в пропутинскую партию "Единая Россия".

Об этом сообщает Коммерсант.

Главарь боевиков "ДНР" отметил, что считает это правильным шагом. Такое заявление он сделал после форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" который провели в оккупированном Донецке. Отметим, чтобы вступить в партию ему нужно иметь гражданство РФ.

Продолжать карьеру среди единороссов боевик Пушилин решил не первым. До него попытать счастья в политике России решила Наталья Поклонская. Перейдя на сторону оккупационных властей в 2014 году она возглавила прокуратуру Крыма. Затем - подалась в политику, но долго там не выдержала. Сейчас она осталась членом комитета Госдумы РФ по международным делам.

"Телеграф" сообщал, что Наталья Поклонская, которая является депутатом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия", заявила, что не будет участвовать в праймериз, поскольку "нашла себе новую работу".