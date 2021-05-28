"Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, которая является депутатом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия", заявила, что не будет участвовать в праймериз, поскольку "нашла себе новую работу".

Об этом идет речь в ее обращении к избирателям.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала Поклонская.

При этом она добавила, что "снова сможет надеть китель", но ради сохранения интриги не стала уточнять, какой именно.

Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором сообщила, что снимается с праймериз «Единой России» и переходит «на новую работу», о которой она объявит позже.https://t.co/8YPWww5ZSk pic.twitter.com/BGU5rZI0Aj — РБК (@ru_rbc) May 28, 2021

На эту новость отреагировали и пользователи сети, предположив, что Поклонская ушла не по собственному желанию.

Как сообщалось ранее, принимавший участие в войне на Донбассе на стороне оккупантов российский писатель Захар Прилепин заявил, что боится покидать Россию. По его словам, он может повторить судьбу белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который летел на перехваченном над Беларусью самолете Ryanair.