"Так будет и со мной": Прилепин устроил истерику из-за истории с задержанием Протасевича (видео)

Писатель-боевик Захар Прилепин опасается участи основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, которого задержали в Минске во время принудительной посадки самолета Ryanair.

Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1".

Прилепин теперь опасается выезжать из России, поскольку по его мнению, Украина или любая другая страна могут также, как и Беларусь "приземлить" самолет с ним на борту и задержать.

"Я конечно же скрывать не стану, что я никакого восторга не испытываю по этому поводу. Потому что на меня в Украине уголовное дело возбуждено, я у них в розыске…. Я не радуюсь в другой раз против нас так сделают", - сказал он.

Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.