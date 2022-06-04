Украина провела с оккупантами обмен телами погибших: подробности

Обмен состоялся еще 2 июня, но сообщили о нем лишь в субботу

На линии фронта в Запорожской области произошел первый обмен телами погибших военнослужащих Украины и россии. Их обменяли по принципу "160 на 160".

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, обмен состоялся еще 2 июня, однако сообщили о нем лишь в субботу, 4 июня.

"В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", — говорится в сообщении.

Операция проводилась Минреинтеграции, а также представителей Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и других силовых структур.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты придумали еще один способ скрыть данные о погибших во время обстрелов украинцах. Так по данным советника городского главы Петра Андрющенко россияне больше не занимаются поиском тел под завалами, а вместо того разрушенные дома просто сносятся. После завершения работ весь строительный мусор просто вывозят на свалку, а потому получить какие-либо данные о том, находились ли там тела погибших стало просто невозможно.