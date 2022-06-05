Міжнародні організації прикладають недостатньо зусиль для контролю за умовами утримання полонених бійців із "Азовсталі"

Рідні полонених захисників "Азовсталі" намагаються більше спілкуватися з міжнародними організаціями, щоб ті приділили більше уваги умовам утримання українських захисників та їхнього обміну, бо нині їх зусиль недостатньо.

Як розповіла дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю Українській правді, вона разом із колективом намагається частіше спілкуватися з представниками Червоного хреста та іншими організаціями.

"Ми знаємо, що саме СІЗО переповнене і, звичайно, деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – все потребує поліпшення", — сказала вона.

За її словами, дружини полонених бійців намагаються якнайшвидше розв'язати ці питання і хочуть, щоб МКЧХ залучив більше своїх зв’язків та ресурсів.

Прокопенко зазначає, що з боку України питанням визволення займається ГУР Міноборони, проте більше інформації у неї немає, оскільки місцями вона засекречена.

Проте до процесу також залучено третю сторону у вигляді міжнародних організацій, які стежать за дотриманням Женевської конвенції.

"І ми зараз хочемо, щоб ця третя сторона докладала більших зусиль. Тому що зараз ми бачимо, що недостатньо цих зусиль", — сказала Прокопенко.

Вона також заявила, що у непідконтрольній Оленівці (Донецька область), де утримують полонених захисників, нині можуть перебувати лише представники росіян, які у своїх фото- та відеозвітах не показують реальних умов утримання, а також що міжнародні організації не пояснюють, чому не можуть там перебувати.

Як повідомлялося раніше, із заводу "Азовсталь" у Маріуполі сотні українських військовослужбовців вивезли на непідконтрольну територію України. За повідомленням влади, надалі ці бійці буде повернено в рамках обміну полоненими. Водночас ватажок квазіреспубліки "днр" деніс пушилін заявляє, що на українських воїнів з "Азовсталі" чекає "трибунал".