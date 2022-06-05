Международные организации прикладывают недостаточно усилий для контроля за содержанием пленных бойцов из "Азовстали"

Родные пленных защитников "Азовстали" пытаются больше общаться с международными организациями, чтобы те уделили больше внимания условиям содержания украинских защитников и их обмена, потому что в настоящее время их усилий недостаточно.

Как рассказала жена командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина в интервью Украинской правде, она вместе с коллективом пытается чаще общаться с представителями Красного креста и другими организациями.

"Мы знаем, что именно СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – все нуждается в улучшении", — сказала она.

По ее словам, жены пленных бойцов пытаются как можно быстрее решить эти вопросы и хотят, чтобы МККК привлек больше своих связей и ресурсов.

Прокопенко отмечает, что со стороны Украины вопросом освобождения занимается ГУР Минобороны, однако больше информации у нее нет, поскольку местами она засекречена.

Однако к процессу также привлечена третья сторона, в виде международных организаций, которые следят за соблюдением Женевской конвенции.

"И мы сейчас хотим, чтобы эта третья сторона прилагала больше усилий. Потому что сейчас мы видим, что недостаточно этих усилий", — сказала Прокопенко.

Она также заявила, что в неподконтрольной Аленовке (Донецкая область), где содержат пленных защитников, в настоящее время могут находиться лишь представители россиян, которые в своих фото- и видеоотчетах не показывают реальных условий содержания, а также что международные организации не объясняют, почему не могут там находиться.

Как сообщалось ранее, из завода "Азовсталь" в Мариуполе сотни украинских военнослужащих вывезли на неподконтрольную территорию Украины. По сообщению властей, в дальнейшем эти бойцы будут возвращены в рамках обмена пленными. Вместе с тем главарь квазиреспублики "днр" денис пушилин заявляет, что украинских воинов из "Азовстали" ждет "трибунал".