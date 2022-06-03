"У них там Бухенвальд": Денисова рассказала, что известно о пленных защитниках Мариуполя

О том, когда защитников "Азовстали" вернут домой, информации пока нет

Пленные защитники Мариуполя сообщили о том, что оккупанты не предоставляют лечения раненым.

Как сообщила экс-омбусмен Людмила Денисова в интервью LB.ua, она получила сообщение от украинских защитников, которых после выхода из "Азовстали" вывезли во временно оккупированную Аленовку (Донецкая область).

По ее словам, бойцы сообщили, что "у них там Бухенвальд", раненным не предоставляется лечение, а также все очень плохо с пищей.

Кроме того, она отметила, что ей ничего не известно о сроках возвращения пленных домой, поскольку россия пытается выставить украинских военных в образе преступников. Денисова говорит, что процесс их возврата очень сложный, а потому она не может сказать, что будет дальше.

Также Денисова не смогла ответить на вопрос о том, где находятся те военнослужащие, которые вышли из "Азовстали" после того, как оттуда вывезли раненных.

"У меня нет информации", — сказала она.

Как сообщалось ранее, из завода "Азовсталь" в Мариуполе сотни украинских военнослужащих вывезли на неподконтрольную территорию Украины. По сообщению властей, в дальнейшем эти бойцы будут возвращены в рамках обмена пленными. Вместе с тем главарь квазиреспублики "днр" денис пушилин заявляет, что украинских воинов из "Азовстали" ждет "трибунал".